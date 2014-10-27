Сериал "Ольга" 2 сезон 12 серия: Усач пристает к Ольге

Piter.TV расскажет что будет в 12 серии "Ольги". Усач всеми способами добивается внимания Ольги, а у нее на уме совсем другие заботы.

В новой серии сериала "Ольга", которая выйдет в эфир 20 сентября на телеканале ТНТ зрители увидят какие сюрпризы преподнес новый день в семье Ольги. Следователь Усач не отстает от главной героини сериала. Он всячески пытается добиться ее расположения, однако с Ольгой достичь этого не просто.

Андрюха продолжает удивлять сюрпризами свою жену. В 12 серии покажут, как он тщательно подошел к вопросу приготовления романтического подарка.

Ленка отчаялась от последних событий, связанных с Максом. Она осознает, что возможно ей представится возможность узнать, каково быть матерью. Радоваться и переживать, как мать. Казалось бы, что Лена опустила руки, но с таким раскладом она не намеренна смириться.

Юргену надоело жить в подсобке ЖЭУ, от чего решает вернуться в семью. Но он понимает, что просто так домой ему не заявиться, поэтому он начинает жить новой целью и стремиться к лучшей жизни.

Напомним, что в прошлой серии Ольга пыталась понять, откуда у Тимки синяки и начала проводить свое расследование. Лена всю ночь где-то "заливалась" алкоголем из-за расставания с Максом. А Андрюха хотел проведать Юргена в коммуне, но вляпался в очередную "веселую" историю с дедом.

Фото, видео: "Вконтакте" - "Ольга"