Сериал "Ольга" 2 сезон 8 серия: Усач разрушит планы Ольги

Piter.TV расскажет, какие сюрпризы готовит Андрей для Ани в новой серии.

В премьерной серии, которая выйдет в эфир 13 сентября, зрители узнают, что Андрей задумал. Для своей Ани он хочет приготовить сюрприз, от которого она должна прийти в восторг. В планы Андрюхи входит организация свадьбы, которую, конечно, хочется Ане.

Тем временем Лена ссорится с парнем Максимом, который находится в тюрьме. Чтобы наладить отношения между ними, а заодно и с семьей молодого человека, Ленка решается "подмазаться" к его маме.

Замученная проблемами семьи Ольга предлает Грише уехать в Рязань. Пара планирует отправиться в двухнедельный отпуск, однако этому помешает Усач. Его приезд разрушит все планы Ольги и Гриши. Кроме того, свадьба - "сюрприз" также пойдет под откос. Впрочем, как всегда, в семье Ольги все идет наперекосяк и с приключениями.

Напомним, что в предыдущей серии Тимофей рассказывает о своей новой возлюбленной - Тамаре. Ольгу это не радует, поэтому разными способами она старается убедить сына, что его выбор неудачный. Андрей узнает правду о ребенке, а именно о том, какого пола родится ребенок. Дядя Юргена отправили в принудительном порядке на лечение, где ему приходится очень сложно.

Фото: "ВК" - "Ольга"

Видео: "ВК"- "Телеканал ТНТ"