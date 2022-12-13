Василий Кортуков: "Для Юргена я всегда был прокурором"

Телеканал ТНТ уже 10 марта представит долгожданный пятый сезон сериала "Ольга", который стал народным хитом. Этот проект высоко оценили не только зрители, но и экспертные кинокритики. Василий Кортуков рассказал Piter.TV о своем отношении к сериалу, к герою Юргену и желании сыграть учителя.

Василий, скоро на ТНТ стартует финальный сезон сериала "Ольга". Каким для вас он получился?

С одной стороны, это получился хороший и душевный сезон, который стал той самой доброй нотой, на которой и следует заканчивать историю "Ольги". С другой стороны, есть ощущение грусти, всё-таки 7 лет жизни отдано этому сериалу. Все уже родными друг другу стали.

Какие чувства вы испытывали после окончания съемок, понимая, что это уже финал и завершение истории?

Всей съемочной командой всплакнули чуть-чуть. Всё-таки это была существенная часть актёрской жизни, поэтому такие проекты оставляют свой след в памяти и в сердце. Я думаю, что зрители со мной в этом согласятся.

Есть версия, что самые сильные эмоции зачастую мы испытываем в детстве. Можете рассказать о самом ярком воспоминании из вашей жизни?

Наверное, таким ярким событием можно считать один из моих первых выходов на сцену. Когда мне было 16 лет, я занимался художественной самодеятельностью в Люберецком дворце культуры. У меня проходил спектакль, поэтому я решил пригласить на него и своих родителей.

В этот день у нас была постановка по поэме Некрасова "Железная дорога", там были следующие строчки: "С песней десятники бочку катили...Тут и ленивый не мог устоять!". В этот момент мы изображали пьяных рабочих. Я ничего лучше не придумал, как изображать пьяного, который пытается ползти от одной кулисы через всю сцену до другой. Не успев проползти и двух метров мне из зрительного зала мой папа − Петр Васильевич кричит: "Кортуков, хватит притворяться!". С тех пор, я учитываю это наставление, оставаясь всегда настоящим.

Сериал "Ольга" стал очень популярным и успешным проектом. За него в 2017 году телеканал ТНТ получил премию ТЭФИ. Как вы думаете, чему в первую очередь учит зрителей семья Терентьевых?

Я не думаю, что зрителей надо учить. Гораздо ценнее рассказать ему честно о себе, своих мыслях и чувствах. По большому счету, наш сериал показывал героев в жизненных ситуациях без прикрас.

На протяжении всех сезонов сериала "Ольга", какое у вас все-таки сложилось отношение к своему персонажу Юргену?

В Школе-студии МХАТ нас учили, что любой актёр должен персонажу быть адвокатом, всегда оправдывать его. Перед началом съёмок "Ольги" авторам проекта я сказал, что в адрес Юргена я буду прокурором, потому что пьянство − это болезнь и настоящее зло. Читать нравоучения на эту тему бесполезно, а вот показать на экране, подобно увеличительному стеклу то состояние, как это отражается на семье, как бороться с этим − это уже актерская задача. Конечно же, тут важно было не забывать о комедийно-драматической составляющей, но сделать всё достоверно. Получилось у меня это или нет, решать уже зрителям.

Если вспомнить начало вашей актерской карьеры, какой совет вы бы себе самому смогли дать с высоты вашего опыта?

Найти своего учителя, уметь его услышать. Скажу честно, мне в этом деле повезло. Но для этого, чтобы к тебе повернулась удача всё-таки нужно сидеть не сложа руки. Важно еще уметь учиться.

Василий, после Юргена в каком образе хотели бы еще сыграть в кино?

Мне бы хотелось показать себя уже с другой стороны. С удовольствием бы сыграл педагога, чтобы всё-таки напомнить важность этой профессии.

Какие места вы любите в Санкт-Петербурге?

Я начал бы свой маршрут от Исаакиевской площади, дальше прошёл бы мимо Дворца бракосочетания. Обязательно бы заглянул на Ваську, пройдя до Стрелки Васильевского острова.

Финальный сезон сериала "Ольга" – с 10 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ!

Фото: ТНТ