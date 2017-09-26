Сериал "Ольга" 2 сезон 15 серия: Лена становится матерью-одиночкой

Piter.TV расскажет какими способами будет сражаться семья Ольги с законной супругой покойного Павла.

В новой серии сериала "Ольга" начнется битва жен за наследство от Павла. Напомним, что в дома Терентьевых заявилась законная жена скончавшегося Павла. Она намерена взять свою долю квартиры. Однако Ольга не привыкла сдаваться и считает, что на войне все способы хорошо. На помощь она призвает старого друга - "Мазута".

Юрген, Чича и Романыч решают используют тяжелую артилерию - свои методы наказания. Лена в свою очередь добивается своего. Чтобы произвести необходимое впечатление на хозяйку съемной квартиры, она станвится матерью - одиночкой.

Напомним, что в прошлой серии семья Ольги узнает, что отец Ани погиб, но оставил Ане наследство. Ольга устроила дома поминки, как положено. Собрались все: Ольга, Аня, Тима, Андрей и Лена. Как известно, Аня не знакома со своим отцом, однако решила сказать прощальные слова. В этот момент на столе находился планшет, на котором виднелся портрет Павла. После слов Ани внезапно поступил звонок на скайп от Павла...но это оказалась законная жена покойного - Марина. Далее она требовала 1,5 миллиона за свою долю наследства.

Видео, фото: "Вк" - "Ольга"