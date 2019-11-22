Ситком "Интерны" стал мультсериалом

Обновленная версия известного проекта выйдет на экраны уже завтра.

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате. Знакомый сериал превратится в мультфильм и выйдет на экраны уже 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сам сериал про доктора Быкова и его студентов-медиков завершился в 2016 году после получения премии ТЭФИ. Спустя три года полюбившийся россиянам кинопродукт снова порадует зрителей.

По словам продюсера проекта Вячеслава Дусмухаметова, "Мультерны" позволят снова понаблюдать за жизнью героев, а анимация сделала возможным добавить историям немного бесшабашности и трюков. Отмечается, что сюжеты остались прежними, но переписаны с другими акцентами на истории.

Ранее мы писали, что "Яндекс" профинансирует анимационную студию в Петербурге. Они создадут "Смешариков".

Видео: трейлер "Мультерны"