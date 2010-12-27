"Яндекс" профинансирует анимационную студию в Петербурге. Они создадут "Смешариков"

Новый сезон планируют выпустить в эфир в 2020-21 годах.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что "Яндекс" профинансирует анимационную студию в Петербурге. Об этом сообщает "Коммесант" со ссылкой на стороны соглашения.

Известно, что "Яндекс" планирует выделить на перезапуск анимационного сериала "Смешарики" до 130 миллионов рублей. При этом компания сможет получить право опубликовать на своей платформе новые серии и использовать бренд в своих сервисах.

Эксперты отмечают, что эта сделка станет крупнейшей в России инвестицией в производство анимации для онлайна.

Новый сезон планируют выпустить в эфир в 2020-21 годах.

Ранее мы сообщали о том, что лидер Rammstein Линдеманн показал постер к новому клипу с Лободой.

Фото:смешарики/вк