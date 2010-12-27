Лидер Rammstein Линдеманн показал постер к новому клипу с Лободой

Клип носит название "Мужчина и женщина".

В ночь на пятницу лидер Тилль Rammstein Линдеманн показал постер к новому клипу. Арт появился у него в Instagram-аккаунте.

Напомним, что Тилль Линдеманн поставил перед собой задачу отснять в Петербурге сразу три клипа. Два из них уже увидели свет. Музыкант прилетел в город на Неве еще 11 октября. Об этом свидетельствует информация в его Instagram. Фронтмен немецкой метал-группы намерен снять в одном из видеороликов Светлану Лободу.

Соответствующий постер появился и на Instagram-станичке певицы Лободы. На нём изображен сам Линдеманн в классическом тренче, российский космонавт, которого играет шведский и американский актёр Петер Стормаре, музыкант Петер Тэгтгрен и певица.

Фанаты в предвкушении. Многие полагают, что в этом клипе Лобода и Тилль Линдеманн объявят о своих отношениях. Отметим, что в СМИ постоянно появляется информация о том, что знаменитостей заметили вместе. Кроме того, долгое время ходили слухи, что Лобода родила от Линдеманна ребёнка.

Дата релиза клипа не оглашается. Новое творение лидера Rammstein носит название "Мужчина и женщина".

Ранее мы сообщали о том, что Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas.

Фото:till_lindemann_official/Instagram