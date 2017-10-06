"Физрук" 4-й сезон 1 серия: Фома сменит работу и имидж

9 октября на экранах страны стартует 4 сезон популярного комедийного сериала ТНТ «Физрук». Он рассказывает про историю бывшего бандита, которого судьба занесла работать физруком в школе.

1 серия «Физрука» вышла весной 2014 года и сразу завоевала любовь зрителей. Фома был грозой 90-х, он привык к дракам, к криминалу, к различным стычкам. Он был правой рукой влиятельного человека с криминальным прошлым по имени Мамай, который в какой-то момент отказался от услуг Фомы. В надежде вновь завоевать доверие «хозяина», Фома устраивается физруком в школу, где учится его дочь, чтобы помогать и оберегать ее.

Каждый сезон Фома находит неведомые приключения на свою голову, и каждый раз конец сезона заставляет фанатов ждать разрешения этих приключений в новом сезоне. В конце 1-го стало понятно, что физрук уже не сможет вернуться к Мамаю, так как он умер. Там же физрук потерял Сашу как друга и любимую девушку Таню, за которую он так отчаянно боролся. Во 2-ом попал в тюрьму. Вот и финальная серия 3-го сезона оставила в воздухе вопрос «чей кортеж приехал к Фоме и кому он так улыбнулся?»

Что ждет героев в 4-ом сезоне? Один из создателей сериала Антон Щукин поделился с прессой, что в новом сезоне не будет второстепенных героев из предыдущих сезонов. Похоже, что и локация поменяется тоже, так как главный герой отправится на поиски своего отца.

Трейлер подтверждает слова создателя, так как там Фома становится уже не физруком, а «худруком» и будет спасать от разорения провинциальный театр. Отца Фома все же найдет, потому что уже известен актер, который его исполнит (Виктор Сухоруков). Сухорукову предстоит роль самовлюбленного, напыщенного руководителя театра. Конечно же рядом с Фомой будет его друг Псих (Владимир Сычев). Саша Мамаева (Полина Гренц), как стало известно подписала контракт на 4 сезон, так что и ее стоит ждать, хотя бы в эпизодах. Также фанаты должны увидеть в новом сезоне всеми любимого Усача. Но директор Полины Гренц в интервью сообщила, что кроме Нагиева никого из старых не будет.

Многих Фанатов волнует любовная история Фомы и Тани, которая как маятник раскачивается от хорошего к плохому. Разумеется, такую тайну создатели держат в строжайшем секрете, но все фанаты искренне надеются на хэппи энд.

Возвращаясь к кортежу, который приехал за Фомой, вариантов развития сюжета предположили уже множество. Самым, конечно простым вариантом послужит приезд президента, которому он писал незадолго до этого. Фанаты также предполагают, что это может быть Мамай, который подстроил свою смерть, чтобы скрыться от своих недоброжелателей. Другие же думают, что за физруком приехала Саша, которая смогла восстановить состояние отца. Но никто не исключает того, что в машине сидит совершенно новый персонаж, с которым зрителю только предстоит познакомиться.

Когда вы увидите в первой серии Фому в совершенно новом образе и локации, не пытайтесь переключить канал, это правда начало нового 4-го сезона «Физрука». Волосы по плечи, неухоженная борода, собака, ружье и все происходит в лесу, где у Фомы небольшой домик. Много времени не понадобится, чтобы он вернулся в свой прежний облик, потому что как обычно планы поменяются, а к отцу надо ехать только при параде.

Для тех, кого расстраивает в 4-ом сезоне слово «финальный» хотим сказать, что уже начались съемки полнометражного фильма под названием «Физрук спасает Россию». Главный герой станет депутатом, которого возьмут в заложники. Опасность будет угрожать не только близким Фомы, но и сотням невинным людям, которые окажутся на масштабном спортивном мероприятии. Как физрук, худрук и депутат в одном лице сможет спасти всю страну мы увидим в 2018 году.

Фото: кадры из 4-го сезона сериала "Физрук"