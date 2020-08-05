Речь идет о мини-сериале из четырех или шести серий.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что сериал "Академия Амбрелла" получит спин-офф. Об этом рассказал шоураннер сериала Стив Блэкман.

Блэкман отметил, что речь идет о мини-сериале из четырех или шести серий. Планируется, что в проекте появятся Клаус Роберт Шиэн, Джастин Х. Мин и Дэвид Кастанеда. Проектом также заинтересовался Роберт Шиэн.

Думаю, у нас ещё есть над чем поработать, определённо — в "Амбрелле" или в спин-оффе Роберт Шиэн.

Напомним, что премьера первого сезона "Академии Амбрелла" прошла на Netflix в феврале 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала "Пацаны".

Видео:Netflix