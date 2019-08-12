Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала "Пацаны"

Показ второго сезона стартует 4 сентября текущего года на официальном сайте Amazon.

В среду, 5 августа, в сети появился финальный трейлер второго сезона сериала "Пацаны". Ролик опубликован на официальном канале Amazon.

Во втором сезоне главные герои продолжат борьбу с супергероями. В видеоролике показано, что теперь к ним присоединится Штормфронт, которая способна бить врагов молниями. Напомним, что главные роли в сериале исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти.

Показ второго сезона стартует 4 сентября текущего года на официальном сайте Amazon. Серии будут выкладывать раз в неделю до 9 октября.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки".

Видео:Amazon Prime Video/YT