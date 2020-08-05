Опубликован трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

Премьера — 18 сентября на Netflix.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Рэтчед", который является приквелом "Пролетая над гнездом кукушки". Ролик опубликован на стриминговом сервисе Netflix.

В сюжете история про медсестру Милдред Рэтчед из "Пролетая над гнездом кукушки". Зрители увидят как менялся характер главной героини от первых лет в психиатрической клинике до более позднего периода.

Главная роль досталась Сар Полсон, которая известна по проекту "Американская история ужасов". Также в сериале появятся Шэрон Стоун, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Кори Столл и Синтия Никсон.

Премьера ожидается 18 сентября на Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Мулан" выйдет на Disney+ 4 сентября.

Фото:pixabay