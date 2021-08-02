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Сергея Макеева назначили председателем комитета государственного финансового контроля
Сегодня, 21:21
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Сергея Макеева назначили председателем комитета государственного финансового контроля

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3 июня прошло года Беглов освободил от этой должности Александра Жукова.

В четверг, 17 марта, Сергей Макеев стал председателем комитета государственного финансового контроля Петербурга, передают в пресс-службе Смольного. 

До назначения Макеев занимал должность исполняющим обязанности председателя комитета государственного финансового контроля Петербурга.

Напомним, что 3 июня прошло года Беглов освободил от этой должности Александра Жукова и назначил врио зампредседателя комитета Сергея Макеева. Жуков возглавлял комитет с 1 января 2014 года.

Ранее замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии Андрей Панов уволился и покинул Россию. Андрей Панов написал о "новой жизни" на Facebook.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кадровая перестановка, сергей макеев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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