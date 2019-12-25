Сергей Волчков выступит в БКЗ "Октябрьский" в последний день новогодних каникул

Зрителям обещают живой звук, виртуозную игру музыкантов, положительные эмоции и хорошее настроение.

В последний день новогодних праздников, 9 января, в БКЗ "Октябрьский" пройдет Новогодний концерт победителя шоу "Голос" (2 сезон) Сергея Волчкова. Об этом сообщили организаторы.

Вниманию зрителей представят произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, а также песни, написанные специально для Волчкова. Кроме того, организаторы обещают зрителям заряд положительных эмоций и хорошее настроение.

Начало запланировано в 19:00.

Фото: предоставлено организаторами; Википедия (Florstein)