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Сергей Волчков выступит в БКЗ "Октябрьский" в последний день новогодних каникул
Сегодня, 15:51
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Волчков выступит в БКЗ "Октябрьский" в последний день новогодних каникул

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Зрителям обещают живой звук, виртуозную игру музыкантов, положительные эмоции и хорошее настроение.

В последний день новогодних праздников, 9 января, в БКЗ "Октябрьский" пройдет Новогодний концерт победителя шоу "Голос" (2 сезон) Сергея Волчкова. Об этом сообщили организаторы.

Вниманию зрителей представят произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, а также песни, написанные специально для Волчкова. Кроме того, организаторы обещают зрителям заряд положительных эмоций и хорошее настроение. 

Начало запланировано в 19:00.

Фото: предоставлено организаторами; Википедия (Florstein)

Теги: бкз октябрьский, голос шоу, сергей волчков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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