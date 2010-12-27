Сергей Шнуров "усыновил" бездомных мужчин

Фото с неизвестными бородачами было сделано на берегу реки Пряжки.

Сергей Шнуров "усыновил" двух бездомных мужчин. Шуточную фотографию певец выложил у себя в Instagram.

Фото было сделано на берегу реки Пряжки. Там Шнуров совершал утреннюю пробежку. На снимке музыкант стоит между двумя бородатыми мужчинами, которые устроили пикник у реки. Рядом с мужчинами лежит чёрный пакет с "таинственным" содержимым и чёрный хлеб.

Лидер группировки "Ленинград" оставил комментарий к снимку.

Это ж дети мои, на кого я их оставлю?

Ранее Piter.TV писал о том, что Сергей Шнуров посетил выставку сына Аполлона.

Фото: Instagram.