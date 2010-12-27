Сергей Шнуров "усыновил" бездомных мужчин

Сергей Шнуров "усыновил" двух бездомных мужчин. Шуточную фотографию певец выложил у себя в Instagram.
Фото было сделано на берегу реки Пряжки. Там Шнуров совершал утреннюю пробежку. На снимке музыкант стоит между двумя бородатыми мужчинами, которые устроили пикник у реки. Рядом с мужчинами лежит чёрный пакет с "таинственным" содержимым и чёрный хлеб.
Лидер группировки "Ленинград" оставил комментарий к снимку.
Это ж дети мои, на кого я их оставлю?
Ранее Piter.TV писал о том, что Сергей Шнуров посетил выставку сына Аполлона.
Фото: Instagram.