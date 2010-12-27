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Сергей Шнуров "усыновил" бездомных мужчин
Сегодня, 10:44
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alexandra08
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Сергей Шнуров "усыновил" бездомных мужчин

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Фото с неизвестными бородачами было сделано на берегу реки Пряжки.

Сергей Шнуров "усыновил" двух бездомных мужчин. Шуточную фотографию певец выложил у себя в Instagram.

Фото было сделано на берегу реки Пряжки. Там Шнуров совершал утреннюю пробежку. На снимке музыкант стоит между двумя бородатыми мужчинами, которые устроили пикник у реки. Рядом с мужчинами лежит чёрный пакет с "таинственным" содержимым и чёрный хлеб.

Лидер группировки "Ленинград" оставил комментарий к снимку.

Это ж дети мои, на кого я их оставлю?

Ранее Piter.TV  писал о том, что Сергей Шнуров посетил выставку сына Аполлона.

Фото: Instagram.

Теги: бомжи , группировка ленинград , река пряжка , сергей шнуров
Категории: Новости СПб

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