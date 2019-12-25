Работы по расчистке реки Пряжки завершены

Работы по удалению донных отложений и крупных предметов из русла реки проводились в течение двух лет СПб ГБУ «Экострой» по заказу Комитета по природопользованию.

В Петербурге завершена расчистка реки Пряжки. Работы по удалению донных отложений и крупных предметов из русла реки проводились в течение двух лет СПб ГБУ "Экострой" по заказу Комитета по природопользованию. В прошлом году очищался участок от Матисова до Банного моста, а в этом году - от Подзорного до Банного. Всего было расчищено почти 1 км русла.

Регулярная уборка акваторий от мусора, чистка дна и удаление водной растительности помогают существенно улучшить состояние городских рек, обеспечить безопасное судоходство и поддерживать привлекательный вид города. С 2016 года увеличено количество убираемых акваторий более чем в три раза. В этом году было установлено рекордное число объектов для уборки - 346. В 2023 году, благодаря средствам федерального бюджета, завершена расчистку русла реки Карповка и начат первый этап очистки реки Новая. Река Пряжка, протекающая в самом сердце Петербурга, теперь также включена в список расчищенных водных объектов.

Особенностью работ на реке Пряжке стало наличие инженерных коммуникаций, занимающих более половины объема донных отложений. Для предотвращения повреждений специалисты использовали размывочный комплекс, который с помощью мощной водяной струи под давлением постепенно размывал отложения и перемещал их на основную акваторию, где затем использовалась специализированная техника.