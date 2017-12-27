Сергей Семенов, обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной, вышел на свободу

Родные парня добились досрочного освобождения, который был первоначально осужден на 8 лет и три месяца колонии строго режима.

Сегодня утром, 10 января, Сергей Семенов вышел на свободу.

Эта история началась в марте 2016 года в Ульяновске. В ходе празднования дня рождения между Дианой Шурыгиной и Сергеем Семенов произошел половой акт. Позднее девушка заявила об изнасиловании. В декабре суд вынес приговор парню: 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Позднее данное решение суда было обжаловано, а срок был уменьшен до трех лет и трех месяцев общего режима.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Семья отчаянно боролась за освобождение сына и брата. Родственники дошли до Малахова и передачи "Пусть говорят". Сегодня в 7 утра парня условно-досрочно освободили. Его встретила сестра, которая все это время поддерживала брата. То, что парень сегодня оказался на свободе, сыграл и тот факт, что у него нет ни одного нарекания во время пребывания в местах заключения. А все деньги за участие в передаче "Пусть говорят" он подарил детскому дому.

Telegram канал mash опубликовал первое видео Сергея Семенова, который радуется свободе.

Фото: соцсети