Сергей Семак прокомментировал поражение "Зенита" "Локомотиву"

Главный тренер петербургской футбольной команды Сергей Семак прокомментировал поражение спортсменов столичному "Локомотиву". По мнению специалиста, на боевом духе команды сказалась ошибка вратаря Андрея Лунева, который в первом тайме пропустил в ворота мяч соперников.
Семак добавил, что простая оплошность внутренне изменила команду. Однако, тренер заявил, что "железнодорожники" победили заслуженно.
Напомним, что во встрече "Зенита" с "Локомотивом" в рамках турнира "Матч Премьер" победили москвичи. Итоговый счет составил 1:3 в пользу столичных футболистов. Единственным голом смог отличиться игрок "сине-бело-голубых" Эмилиано Ригони на 82-ой минуте матча.
Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"
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