Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 18:49
0
Shdaria
426
Код вставки плеера

Сергей Кудрявцев последние новости: названа причина смерти

0
 
 

Сергей Кудрявцев скончался от тяжелой болезни, которая долгое время его мучила.

В Среду, 1 ноября 2017 года на 57-м году жизни скончался актер Сергей Кудрявцев, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". По рассказам сотрудников театра, до последних дней Кудрявцев находился в Петербурге. Прощание с артистом состоится 3 ноября в 12 часов в стенах театра "Ленсовет". 

 

2 ноября стала известная причина смерти - болезнь, с которой Сергей боролся длительное время. Многие знали, что актер длительный период страдал от тяжелого заболевания, которое стремительно ухудшало его состояние. победить болезнь у него так и не получилось не смотря на то, что врачи всеми силами боролись за его здоровье.

 

Напомним, что Сергей Кудрявцев проработал в любимом театре "Ленсовет" боле 12 лет. 

 

Видео: YouTube - Новости сериалов и фильмов

 

 

 

Теги: ленсовет , новости культуры , новости россии , новости шоу бизнеса , сергей кудрявцев причина смерти , сергей кудрявцев скончался
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Загрузка...
5