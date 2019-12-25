Более 10 актеров театра Ленсовета в Петербурге заразились коронавирусом

Художественный руководитель театра Лариса Луппиан сообщила, что тяжелых случаев нет.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что более 10 актеров академического театра имени Ленсовета болеют коронавирусом. Об этом сообщили в ТАСС.

Постановки заменяют, но отмен еще не было. Собеседница агенства отметила, что Михаил Боярский играет свои спектакли, с заболевшими он не контактировал. Художественный руководитель театра Лариса Луппиан поделилась, что заболевшие идут на поправку, тяжелых случаев ни у кого не было. Все сотрудники театра делают тесты, а администрация строго следит за тем, чтобы заболевшие не выходили на работу.

Ранее мы писали, что артист Сергей Мигицко ждет второй отрицательный тест на коронавирус.

Фото: vk.com/lensovet_theatre