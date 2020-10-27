Артист Сергей Мигицко ждет второй отрицательный тест на коронавирус

Актер чувствует себя хорошо.

Народный артист России Сергей Мигицко ждет получения второго отрицательного анализа на коронавирус и готовится вернуться на сцену. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на худрука Театра имени Ленсовета Ларису Луппиан.

По словам Луппиан, Мигицко заразился ковидом давно, но болезнь протекает у него легко и без плохого самочувствия. Артист уже сделал один тест и теперь ждет подтверждающего выздоровление результата. Также Луппиан отметила, что в спектакле "Без вины виноватые", назначенном на 19.00 во вторник, Мигицко заменит Олег Леваков. В этой постановке Мигицко играет барина Нила Дудукина. А в спектакле "Летучая мышь" в театре "Мюзик-Холл" вместо Мигицко отыграет Константин Китанин. Увидеть заболевшего актера можно будет лишь в декабрьских постановках.

Ранее мы писали о смерти одного из основателей группы The Four Seasons.

Фото: Театр им.Ленсовета / "ВКонтакте"