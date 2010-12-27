Сергей Касаткин приговорен судом на 1 год и 10 месяцев за хищение 36 млн. рублей

В Петербурге вынесен приговор в отношении Сергея Касаткина, который совершил мошенничество в особо крупном размере.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Сергею Касаткину, которого признали виновным в мошенничестве при различных работах в Следственном комитете.

Доказано, что Касаткин совершил мошенничество в особо крупном размере. Являясь подрядчиком, при ремонте зданий СК РФ похитил 36 миллионов рублей, поставив товары худшего качества, чем было предусмотрено технической документацией. В суде Сергей Касаткин полностью признал свою вину, деятельно раскаялся.

Суд назначил Касаткину наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сейчас в Калининском райсуде Петербурга также рассматривается уголовное дело четверых соучастников преступления. Установлено, что некоторые из них из них являются бывшими сотрудниками Следственного комитета.