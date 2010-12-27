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Сергей Касаткин приговорен судом на 1 год и 10 месяцев за хищение 36 млн. рублей
Сегодня, 15:30
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Shdaria
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Сергей Касаткин приговорен судом на 1 год и 10 месяцев за хищение 36 млн. рублей

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В Петербурге вынесен приговор в отношении Сергея Касаткина, который совершил мошенничество в особо крупном размере.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Сергею Касаткину, которого признали виновным в мошенничестве при различных работах в Следственном комитете. 

Доказано, что Касаткин совершил мошенничество в особо крупном размере. Являясь подрядчиком, при ремонте зданий СК РФ похитил 36 миллионов рублей, поставив товары худшего качества, чем было предусмотрено технической документацией. В суде Сергей Касаткин полностью признал свою вину, деятельно раскаялся. 

Суд назначил Касаткину наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
 
Сейчас в Калининском райсуде Петербурга также рассматривается уголовное дело четверых соучастников преступления. Установлено, что некоторые из них из них являются бывшими сотрудниками Следственного комитета.
Теги: мошенничество спб , новости петербург , новости спб , петербург , суд , хищение денег
Категории: Новости СПб Лента новостей

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