Сергей Глазьев: Украина - это оккупированная американцами территория

Советник президента РФ Сергей Глазьев заявил, что Украина живет по правилам оккупированной страны.

Известный российский экономист и советник президента РФ Сергей Глазьев жестко высказался по поводу действующего политического режима в Украине. По его словам, "незалежную" смело можно назвать оккупированным государством. Эксперт объяснил свои слова в интервью каналу Piter.TV.

"Интеграция Украины в ЕС под руководством США - это прямое нарушение суверенитета страны. Это прямое насилие, принуждение и политический террори. Украина сегодня - это оккупированная американцами территория. Почему? Потому что украинское руководство отказалось идти в ассоциацию с Европейским союзом. И его принудили вступить туда силой. Было свергнуто правительство, новые марионетки у власти подписали нелегитимное соглашение с ЕС... Разве это не оккупация?", - заявил аналитик.

Сергей Глазьев также пояснил, что при Викторе Януковиче Украина абсолютно резонно не хотела идти на ассоциацию с ЕС.

"По этому соглашению у страны не было никаких прав. Только обязательства. Обязательства подчиняться директивам ЕС без возможности повлиять на их решения", - считает Глазьев.

Видео: Piter.TV