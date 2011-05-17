Песков объяснил смену госсекретаря Союзного государства естественной ротацией

Александр Лукашенко рассказал о смене Дмитрия Мезенцева на Сергея Глазьева.

Новым государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России станет Сергей Глазьев. Соответствующее заявление от 17 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля объяснил смену госсекретаря Союзного государства естественной ротацией сотрудников.

Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. Безусловно, она приносит выгоду народам двух стран, народам России и Белоруссии. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Президент Белоруссии ранее рассказал СМИ о том, что договорился с коллегой из Москвы, что российский вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Иностранный политик добавил, что так как заканчивается срок пребывания на должности госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, то было принято решение о назначении в руководители Сергея Глазьева. В Минске уточнили, что Дмитрий Мезенцев перешел на работу в другое место. Он стал по указу главы государства полномочным представителем в Конституционном суде России.

Песков: РФ видит со стороны Европы ориентированность на продолжение конфликта.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого