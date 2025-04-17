В Кремле оценили работу США в устранении причин украинского кризиса, в отличие от других стран коллективного Запада.

Москва ждет от Европы и киевского режима ориентированности на мирное урегулирование регионального конфликта на украинской территории. Украина, представители США и "коалиции желающих" в Париже, очевидно, обсудят различные аспекты этой темы. Соответствующее заявление от 17 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал сегодняшние переговоры представителей Украины, США, Франции, Германии и Великобритании, которые проводятся в Париже.

Ну, очевидно, пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования. США продолжают работу в этом русле.... К сожалению, от Европы мы видим ориентированность на продолжение противостояния. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Многие главы государств посетят Москву по случаю Дня Победы, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости