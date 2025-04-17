В Кремле не стали раскрывать имена высокопоставленных иностранных гостей.

Многие главы государств и членов национальных правительств посетят Москву по случаю Дня Победы, им будет оказан радушный прием. Власти ожидают на Параде Победы более 20 политических лидеров. Соответствующее заявление от 17 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Будет много глав государств, правительств и делегаций на другом уровне. Мы этому рады и мы готовимся оказать максимально радушный прием. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага ранее уведомил аудиторию, что вместе со словацким премьер-министром Робертом Фицо посетит 9 мая столицу России для того, чтобы выразить благодарность за освобождение от фашизма. Он заметил, что готов совершить это "тчжкое идеологическое преступление" в глазах европейских политиков. Депутат добавил, что региональные экстремисты из стран коллективного Брюсселя во главе с главой верховной дипломатии и политики безопасности Каей Каллас "уже брызжут слюной".

Мы, нормальные люди, наоборот, победу над западными нацистами празднуем. Любош Блага, евродепутат от Словакии

Роберт Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.

Песков: Киев пытается сохранить свою шаткую конструкцию, продлевая мобилизацию.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ