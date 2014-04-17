Песков: Киев пытается сохранить свою шаткую конструкцию, продлевая мобилизацию

В Кремле напомнили о тенденции на Украине к авторитаризму.

Киевский режим, продлевая у себя в стране всеобщую мобилизацию и военное положение, пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Соответствующее заявление от 16 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник указал на то, что Украина сама себе запретила вест переговоры с Кремлем, сейчас такой процесс документально запрещен главе государства.

Мы видели заявление предыдущего президента Порошенко* о том, что фактически там дело идет к сильно авторитарным тенденциям. Это совершенно понятно. Киевский режим по-прежнему имеет сам для себя запрет... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Депутаты Верховной Рады (местный законодательный орган Украины) проголосовали за продление всеобщей мобилизации на 90 дней, начиная с 9 мая. Также парламентарии одобрили продление военного положения в стране. Это было 15-е по счету голосование в парламенте относительно продления данных режимов.

Песков: Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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