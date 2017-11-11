Сергей Безруков рассказал о своем герое - пирате в спектакле "Остров сокровищ"

В Санкт-Петербурге в школьные каникулы множество детей посетили спектакль "Остров сокровищ" по роману Льюиса Стивенсона. В роли знаменитого пирата Джона Сильвера был народный артист Сергей Безруков.

В Санкт-Петербурге 5 ноября в Выборгском дворце культуры показали спектакль по роману Льюиса Стивенсона "Остров Сокровищ". Сергей Безруков сыграл роль одноногого пирата Джона Сильвера.

Народный артист рассказал Piter.tv как он общается с детьми находясь на сцене. Главное, что отметил режиссер спектакля: "С детьми нужно по честному".

"Здесь, мне кажется, сам образ Джона Сильвера будет очень не прост, особенно в финале. Ему начинают симпатизировать. Человек, который реально понимает, что двоим не спастись, понимет, что мальчишка здесь не при чем и он держит слово джентельмена. Для Сильвера...он может и обмануть. Но когда понимает, что дела плохи, он вступится за Джима", - рассуждает Безруков.

Кроме того, он подчеркивает, что в данном спектакле превнесенна одна фраза, которой нет у Стивенсона, но решил ее добавить, считая это необходимым. Ее смысл важен как для самого артиста, так и для зрителей. "Ты можешь быть единственный человек на судне, которого я по-настоящему рад видеть. Ты напоминаешь меня, когда я был совсем мальчишкой".

Безруков объяснил, что сказанное - это ощущение взрослого пирата, который видит мальчишку, увлеченного морями, океанами и путешествиями. Его окутывает чувство детства, после чего Сильвер понимает, что он был таким же, просто пошел немного не по той дороге и стал пиратом.

Георгий Мазуренко, Дарья Шефер