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Сергей Безруков рассказал, кого считает главным в театре

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Народный артист России поделился своим мнением с Piter.TV.

Сергей Безруков рассказал, кого считает главным в театре. По его словам, на сцене актер остается важнее спецэффектов и технических элементов.

Актерское ремесло никто не снимал со счетов, потому что Его величество актер на сцене все-таки главный, несмотря на обилие спецэффектов. Это можно хорошо сочетать, мы же люди современные. 3D анимация, различные проекционные экраны, голограммы - пожалуйста, ради бога, если есть деньги и возможности. 

Сергей Безруков, народный артист России

Ранее Сергей Безруков закрыл в Петербурге Большой детский фестиваль. Награды вручили лучшим спектаклям, фильмам и анимационным проектам. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: безруков, детский фестиваль, сергей безруков
Категории: Картина дня, Интервью, Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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