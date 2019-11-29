Сергей Безруков рассказал, кого считает главным в театре. По его словам, на сцене актер остается важнее спецэффектов и технических элементов.
Актерское ремесло никто не снимал со счетов, потому что Его величество актер на сцене все-таки главный, несмотря на обилие спецэффектов. Это можно хорошо сочетать, мы же люди современные. 3D анимация, различные проекционные экраны, голограммы - пожалуйста, ради бога, если есть деньги и возможности.
Сергей Безруков, народный артист России
Ранее Сергей Безруков закрыл в Петербурге Большой детский фестиваль. Награды вручили лучшим спектаклям, фильмам и анимационным проектам.
Фото и видео: Piter.TV
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