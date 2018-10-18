Кинолента о советском боксере выйдет в прокат в следующем году.

Российский актер театра и кино Сергей Безруков прилетел в Сестрорецк на съемки фильма "Мистер Нокаут". Об этом артист сообщил в своем Instagram.

"На Урале похолодало… в Питере жара!!! Летоооооо!", — написал Безруков.

Фильм "Мистер Нокаут" расскажет о жизни и спортивной карьере советского боксера Валерия Попеченко (его сыграет Виктор Хориняк). В 1964 году он стал чемпионом Олимпийских игр в Токио. Попеченко является единственным советским боксером — обладателем Кубка Вэла Баркера. Режиссером кинокартины стал сын Никиты Михалкова Артем. "Мистер Нокаут" должен выйти в российский прокат в следующем году.

Ранее мы писали, что Nickelodeon снимет приквел "Губки Боба Квадратные Штаны".

Фото: Instagram / s_bezrukov