Артем Михалков рассказал о своем фильме "Первый на Олимпе"

9 октября на экраны выходит спортивная драма "Первый на Олимпе" (12+) о жизни двукратного олимпийского чемпиона, ленинградца Юрия Тюкалова. Режиссер картины Артем Михалков рассказал изданию "Петербургский дневник", что он решил создать фильм-экшн о гребном спорте, чтобы россияне вспомнили своего героя, а молодое поколение получило вдохновляющий образец для подражания. Говоря о рождении идеи, режиссёр упомянул, что, ознакомившись со сценарием Михаила Зубко, осознал желание его экранизировать. Он подчеркнул, что судьба Юрия Тюкалова поразительна: пройдя через блокаду Ленинграда, спортсмен добился победы в дисциплине, в которой Советский Союз никогда не был силен. Михайлов выразил намерение превратить историю Тюкалова в динамичное кино, подчеркнув, что в современной России до сих пор не создавалось игровых картин о гребле, и это являлось своеобразным вызовом.

Режиссёр счёл принципиально важным создавать фильмы о настоящих исторических личностях, утверждая, что подобные проекты помогают нации помнить своих героев и служат ориентиром для молодежи. Ранее он выпустил картину "Мистер Нокаут" (12+), посвящённую известному боксеру Валерию Попенченко.

Говоря о степени достоверности картины "Первый на Олимпе", Михалков заметил, что хотя сюжет основан на реальных событиях, это всё же художественный фильм, а не документалистика. Картина покажет зрителю реальную победу Тюкалова на Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году, его учебу в Мухинском училище, занятия скульптурой и архитектурой. Артем Быстров и Елена Лядова исполнят роли реальных наставников Тюкалова — супругов Савримовичей. Чтобы заинтересовать зрителей, создатели решили усилить некоторые эпизоды из жизни Тюкалова, стремясь подчеркнуть его личную стойкость и веру в успех вопреки трудностям.

Отдельно режиссёр остановился на романтическом сюжете, повествующем о взаимоотношениях Тюкалова и вымышленной героини Шуры. Он объяснил, что таким образом хотел продемонстрировать путь героя не только к спортивной победе, но и к счастью в личной жизни.

Процесс подбора актёров оказался непростым, признался Михалков. Выбор исполнителя главной роли занял немало времени, в финале выбор пал на Глеба Калюжного, который сначала проходил пробы трижды-четырежды. Решение принять его окончательно было принято только после того, как увидел Глеба загримированным, так как тот внешне сильно походил на реального Тюкалова. Актёр прошел серьезную физическую подготовку, осваивал технику гребли, чтобы реалистично выглядеть на экране.

Рассуждая о трудности воссоздания быта советских спортсменов, режиссёр подтвердил, что это действительно нелегкая задача. Команда столкнулась с проблемами, пытаясь воссоздать интерьеры спортивного клуба "Красное Знамя", в котором тренировался реальный герой. Сначала планировалось проводить съёмки непосредственно в настоящем клубе, однако вскоре выяснилось, что клуб закрылся на реставрацию. Поэтому пришлось строить копию интерьера. К тому же спортивные лодки тех времён сильно отличаются от современных моделей, поэтому реквизиторам пришлось восстанавливать старинные образцы.

Съёмки сцен на воде вызвали особые проблемы, так как происходили в разгар навигационного сезона, когда перекрытия водных путей были невозможны. Был сооружён особый плавучий плот, на котором располагалась съёмочная группа и закреплялись сами лодки.

Сообщив о службе Глеба Калюжного в армии, Михалков успокоил читателей, сказав, что завершение съёмочного процесса состоялось до ухода актера служить, и единственной задачей Глеба стало озвучивание. Артиста временно освободили для посещения московской премьеры.

Подводя итоги разговора, Михалков уточнил, что изначально в картине была небольшая роль самого режиссёра, однако она была вырезана на стадии монтажа. Что касается актёрской карьеры, он выразил заинтересованность творческим процессом в целом, отметив, что работа режиссером заняла столько времени, что не оставляла пространства для игры в фильмах. После проката фильма "Первый на Олимпе" режиссёр задумается о дальнейших творческих планах.

Фото: София Карайванская