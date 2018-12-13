Сергей Семак о матче с ЦСКА: Никто не ноет и делает свою работу

"Зенит" вышел на игру в рамках чемпионов и смог одержать победе, пропустив первым.

На послематчевой пресс-конференции после игры "Зенит-ЦСКА" главный тренер команды Сергей Семак ответил на вопрос о том, в каком состоянии его игроки подошли к игре уже в рамках чемпионов и как смогли найти мотивацию победить.

Мы нашли не только слова, но и мотивацию побеждать. Общими усилиями смогли осознать как это важно. Мы не зацикливались на самом результате, но нужно было отдать все силы для игры.

Никто не ноет и делает свою работу. Такими и должны быть игроки – профессионалами. Они играют в одном из сильнейших клубов России и должны понимать, где они находятся.

– Сергей Семак

"Зенит" пропустил первым на 30-ой минуте, однако спустя 8 минут смог отыграться. Во втором тайме подопечные Семака забили два безответных мяча и смогли одержать очередную волевую победу. Подробнее об итогах игры вы можете прочесть в нашем материале.

После игры "Зениту" вручили чемпионский Кубок, который был передан команде на вечное хранение за пятый титул РПЛ.

Видео: Piter.TV