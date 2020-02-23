Серфер решил прокатиться по затопленному лесу в Ленобласти

Эксперимент можно считать удачным.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что в Ленобласти серфер прокатился по затопленному из-за недавнего шторма лесу. Любитель сапсерфинга поделился своим "экспериментом" в группе "Русский серфинг", социальной сети "ВКонтакте".

Он рассказал, что хоть размер волн и был маловат, "пару часов погрести и размяться было в самый раз".

Отметим, что спортсмены, предпочитающие именно такой вид серфинга используют весло, для того чтобы забираться на волны. Это помогает лучше видеть волну, а также оценивать свое расположение и всё происходящее вокруг.

Ранее мы писали, что за ночь сотрудники МЧС 26 раз выезжали устранять последствия шторма в Петербурге.

Видео: vk.com/russurfing