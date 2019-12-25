За ночь сотрудники МЧС 26 раз выезжали устранять последствия шторма в Петербурге

Пострадали четыре автомобиля и девушка.

В воскресенье, 23 февраля стало известно, что с последствиями ночного шторма в Петербурге пришлось разбираться спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве рассказали, что за вчерашний вечер и ночь выезжали на вызовы 26 раз. Почти половина, 13 из них, были связаны с поваленными на дороги и машины деревьями, девять раз пришлось удалять сорванные элементы кровли. Пару раз ветру удалось завалить автобусные остановки.

Сотрудники уточнили, что пострадали четыре автомобиля и девушка, которую в лицо ударил кусок козырька от ларька.

Ранее мы писали, что за ночь на петербургские машины упали деревья, дорожные знаки и щиты.

Фото: pexels