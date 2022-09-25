"Серебряные волонтеры" активно работают в Петербурге

Уже четырнадцать лет организация объединяет пожилых людей и пенсионеров, предоставляя им возможности для активной общественной деятельности.

Секрет молодости в зрелом возрасте известен участникам движения "Серебряные волонтеры" Петербурга. Уже четырнадцать лет организация объединяет пожилых людей и пенсионеров, предоставляя им возможности для активной общественной деятельности, пишет spb.aif.ru.

Руководитель "ДоброЦентра Серебряные волонтёры Санкт-Петербурга" Юлия Мальцева отметила, что движение зародилось в ответ на запросы самих горожан. Существует стереотип, что люди старше 70 лет уже мало что могут сделать. Однако опыт общения с пожилыми показывает, что это далеко не так. Современные 50–60-летние нередко превосходят молодых коллег. Главное стремление старшего поколения – оставаться востребованным, продолжать работать (около 30% петербуржцев преклонного возраста продолжают трудовую деятельность). Они жаждут развития и обучения. Улучшение городской инфраструктуры, например появление низкопольного транспорта, способствует повышению мобильности пожилых людей.

Сегодня "серебряное волонтёрство" охватывает десять направлений в Петербурге. Кроме того, оно распространяется на другие регионы, включая Калининград и Сахалин, и участвует во всероссийском движении "Молод душой". Процесс набора включает личное собеседование, выявление мотивации кандидатов и формирование групп. Волонтеры выбирают направления, соответствующие их интересам, и работают вместе с кураторами. Базовая программа длится две недели и включает практические занятия и мероприятия. По завершении курса проводятся индивидуальные встречи, на которых обсуждаются дальнейшие шаги каждого участника. Все занятия и участие в проекте бесплатные.