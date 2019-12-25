Сербия вызвала посла России из-за поста Захаровой

Главе сербского МИД позвонил Сергей Лавров.

Сербия вызвала посла России Александра Боцан-Харченко из-за поста официального представителя МИД Марии Захаровой о визите сербского президента Александра Вучича в США. От него требуют устных объяснений о сложившейся ситуации.

Президент Сербии отреагировал на пост Захаровой и заметил, что это "примитивизм и невоспитанность".

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал, что перед встречей с российским послом ему позвонил глава российского МИД Сергей Лавров. Сербский дипломат отметил, что пост Захаровой создал ненужное напряжение в отношениях Сербии и России. Для него участие Лаврова в этом вопросе особенно важно.

Для меня приятно и важно, что сам Лавров, первый человек российской дипломатии, включился в разрешение ситуации. Ивица Дачич, глава МИД Сербии

Ранее в Кремле оценили публикацию Захаровой о президенте Сербии.