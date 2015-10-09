Сенатор Шейкин: очистка истории браузера поможет убрать часть навязчивой рекламы

В Совете Федерации назвали методы защиты от нежелательной рекламы.

Снизить количество навязчивой рекламы в интернете можно с помощью удаления истории и cookie-файлов в браузере, а также используя режим "инкогнито". Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артем Шейкин. Законодатель из верхней палаты указал, что полностью убрать рекламу будет невозможно. Пользователь может только снизить число ее просмотров. В частности, для этого потребуется использовать блокировщик рекламы и трекеров, ограничить персонализацию рекламы в настройках крупных онлайн-сервисов.

Для этого достаточно использовать несколько простых инструментов: очищать историю и cookie-файлы в браузере, при необходимости искать товары в режиме "инкогнито"... Артем Шейкин, сенатор

Политик добавил, что навязчивая реклама в интернете - одна из самых частых жалоб среди россиян. В том случае, если человек зашел на сайт в поисках нового гаджета, то сразу же после этого его начинают преследовать рекламные объявления на разных ресурсах и в социальных сетях. Такая ситуация стала возможна в связи с работой современных технологических алгоритмов, которые анализируют цифровой след пользователя.

В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая.

Фото: Piter.tv