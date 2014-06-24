Сенатор Рябухин: внедрение цифрового рубля позволит вывести из тени триллионы

Сергей Рябухин указал на наличие больших денег в обороте теневого рынка страны.

Использование цифрового рубля в России позволит вывести из теневой экономики триллионы рублей. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель главы профильного комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Парламентарий из верхней палаты уточнил, что ранее представителям комитета в Центробанке страны рассказали, что миссией цифрового рубля является системный подход к эффективности проводок денежных средств для минимизации криминальных историй.

Если довести вот этот замысел до логического конца, то мы очень большой объем серой экономики выведем в светлую зону, а это прорыв. <...> По всей экономике это не один триллион рублей. Сергей Рябухин, сенатор РФ

Согласно официальной статистике, в табачной отрасли 12,5 процентов от всего оборота продукции находится в теневом секторе. В денежном выражении речь идет о 100 миллиардах рублей. Сергей Рябухин добавил, что говорит лишь о незначительном сегменте внутреннего потребительского рынка. Если же верить статистике по пивной отрасли, то 15 процентов там тоже находится в тени. Законодатель заметил, что такая ситуация свидетельствует о том, что в ряде отраслей экономики не собираются налоги с сотен миллиардов рублей. По мнению политика, также важно обратить внимание на заработную плату граждан. Согласно оценкам Академии труда и социальных отношений, от трех до пяти триллионов рублей составляет общая теневая заработная плата ежегодно.

