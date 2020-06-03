Сенатор Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании

По ее словам, она находится в Петербурге.

Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании. Об этом она сообщила "РИА Новости".

В соцсетях дочери Нарусовой журналистки Ксении Собчак появилось видео, в котором она сообщает о своем нахождении в Марбелье. На видео также присутствовала сенатор. Нарусова заявила, что в данный момент находится в Петербурге.

Ранее Мизулина назвала экстремизмом просьбу организаторов убрать флаги России на концерте Мэйби Бэйби в Петербурге.

Фото: council.gov.ru