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Сенатор Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании
Сегодня, 15:20
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Сенатор Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании

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По ее словам, она находится в Петербурге.

Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании. Об этом она сообщила "РИА Новости".

В соцсетях дочери Нарусовой журналистки Ксении Собчак появилось видео, в котором она сообщает о своем нахождении в Марбелье. На видео также присутствовала сенатор. Нарусова заявила, что в данный момент находится в Петербурге.

Ранее Мизулина назвала экстремизмом просьбу организаторов убрать флаги России на концерте Мэйби Бэйби в Петербурге.

Фото: council.gov.ru

Теги: испания, людмила нарусова, опровержение, санкт-петербург, сенатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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