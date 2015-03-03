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Мизулина назвала экстремизмом просьбу организаторов убрать флаги России на концерте Мэйби Бэйби в Петербурге
Сегодня, 16:01
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Мизулина назвала экстремизмом просьбу организаторов убрать флаги России на концерте Мэйби Бэйби в Петербурге

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Выступление исполнительницы прошло в Северной столице еще в мае.

На концерте исполнительницы Мэйби Бэйби в Петербурге организаторы попросили убрать флаги России. Ситуацию прокомментировала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в пятницу, 4 августа.

В посте Мизулиной размещен скриншот сообщения от ее подписчика, где описана ситуация. В том числе, неизвестный указал на то, что ему "угрожали" после концерта за принесенный флаг. Глава "Лиги безопасного интернета" назвала просьбу организаторов экстремизмом.

Многие подростки приносят флаги на концерты сейчас в знак выражения патриотизма. Это тренд в молодежной среде. Ограничивать их в этом, как минимум, глупо.

Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета"

Выступление Мэйби Бэйби прошло в Северной столице еще в мае. 

Ранее мы сообщали о том, что Дима Билан выступит на крыше ROOF PLACE 24 августа.

Фото: "Википедия"

Теги: концерт в петербурге, мэйби бэйби
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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