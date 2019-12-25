Сенатор Ковитиди допустила ужесточение мер для борьбы с черным валютным рынком

По словам эксперта, незаконные операции при покупке и продаже валюты, проводимые без лицензии, причиняют ущерб государству.

Правительство России обсуждает ужесточение мер для граждан за сделки с валютой на черном рынке. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Ковитиди.

По словам эксперта, незаконные операции при покупке и продаже валюты, проводимые без лицензии, причиняют ущерб государству. Ковитиди подчеркнула, что власти не намерены с этим мириться. Властям предстоит оценить, насколько негативно станет развиваться незаконное предпринимательство на территории России. Им предстоит максимально быстро и внимательно изучить правоприменительную практику по этой категории дел.

Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо. Ольга Ковитиди, сенатор

Вероятнее всего, в России не появятся новые статьи Уголовного кодекса. По словам сенатора, все необходимые правовые механизмы регулирования уже применяются.

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