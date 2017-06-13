Экономист Клопенко: западные компании пытаются сохранить производство в России

Как отметил эксперт, договорится в большинстве случаев, вполне возможно, если российские власти этого захотят. Клопенко подчеркнул, что самое главное – сохранить зарплаты и рабочие места.

Западные компании пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов на российском рынке. Такое мнение в беседе с агентством "Прайм" озвучил экономист Егор Клопенко.

По оценке экономиста, компании потратили немало средств на завоевание российского рынка. Он уверен, что бизнес не хочет покидать Россию безвозвратно. Как отметил эксперт, договорится в большинстве случаев, вполне возможно, если российские власти этого захотят. Клопенко подчеркнул, что самое главное – сохранить зарплаты и рабочие места. По его словам, для западных компаний необходимо увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до 6 или 12 среднемесячных доходов.

Ранее мы сообщили, что в Минэкономики допустили возвращение ушедших из России компаний.

Фото: Piter.TV