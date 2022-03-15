В Минэкономики допустили возвращение ушедших из России компаний

Максим Решетников рассказал о том, что в РФ сохраняется рентабельность для зарубежного бизнеса.

В российском министерстве по экономическому развитию допустили возвращение ушедших из страны иностранных компаний. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал глава профильного ведомства Максим Решетников. Чиновник заметил, что предприниматели могут вернуться в государство после внесения изменений в логистические связи и схемы поставок.

Мы исходим из того, что, безусловно, значительная часть бизнеса, перенастроив эти цепочки, вернется к работе в России, наш рынок никуда не делся. Максим Решетников, глава минэкономразвития РФ

Глава Минэкономразвития России подчеркнул, что именно логистические вопросы стали ключевыми моментами со стороны зарубежного бизнеса на рабочей встрече с представителями правительства РФ. Максим Решетников указал прессе на то, что бизнес остается рентабельным для иностранных компаний. Возможности дают основания для ожидания нормализации ситуации.

Решетников: важно сохранить гибкость ценообразования на товары.

Фото и видео: Правительство России