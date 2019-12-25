Решетников: важно сохранить гибкость ценообразования на товары

Глава Минэкономразвития призвал РФ сохранить рыночную экономику.

Глава российского министерства по экономическому развитию Михаил Решетников заявил, что стране важно сохранить гибкость ценообразования на товары. Таким мнением чиновник поделился во время брифинга с журналистами. Эксперт заметил, что государству следует сохранять ориентированность на рыночных характер. Это позволит избежать снижение экономической активности, а также обладать возможностями для быстрого восстановления.

В условиях колебаний и мировых цен, и валютного курса, важно сохранить максимальную гибкость ценообразования. Если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям цены, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом. Михаил Решетников, глава минэкономразвития РФ

Чиновник напомнил, что в рамках ковидных ограничений власти РФ выработали определенный опыт взаимодействия с отечественными торговыми сетями и производителями. Данным вопросом плотно занимаются сотрудники министерства промышленности и торговли, министерства сельского хозяйства, и Федеральной антимонопольной службы.

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Фото и видео: Правительство России