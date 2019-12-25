Решетников: важно сохранить гибкость ценообразования на товары

Глава российского министерства по экономическому развитию Михаил Решетников заявил, что стране важно сохранить гибкость ценообразования на товары. Таким мнением чиновник поделился во время брифинга с журналистами. Эксперт заметил, что государству следует сохранять ориентированность на рыночных характер. Это позволит избежать снижение экономической активности, а также обладать возможностями для быстрого восстановления.
В условиях колебаний и мировых цен, и валютного курса, важно сохранить максимальную гибкость ценообразования. Если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям цены, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом.
Михаил Решетников, глава минэкономразвития РФ
Чиновник напомнил, что в рамках ковидных ограничений власти РФ выработали определенный опыт взаимодействия с отечественными торговыми сетями и производителями. Данным вопросом плотно занимаются сотрудники министерства промышленности и торговли, министерства сельского хозяйства, и Федеральной антимонопольной службы.
Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта.
Фото и видео: Правительство России
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