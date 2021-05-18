Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта

Детские путевки в лагеря очень востребованы среди граждан. За прошлый год 420 тысяч детей отдохнули в 2,4 тысячи лагерях. Россияне потратили на отдых для детей около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата составила почти 5 миллиардов рублей.

В ночь с 30 на 31 марта в России стартуют продажи детских путевок в лагеря по программе кешбэка. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Детей можно будет отправить в лагерь с 1 мая. Как отметил Чернышенко, решение президента РФ Владимира Путина о продлении программы до 2022 года оказалось правильным. Детские путевки в лагеря очень востребованы среди граждан. За прошлый год 420 тысяч детей отдохнули в 2,4 тысячи лагерях. Россияне потратили на отдых для детей около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата составила почти 5 миллиардов рублей.

Ростуризм продолжит отправлять приглашения к участию и инструкции по подключению к программам. В этом году воспользоваться программой кешбэка можно по механизмам, разработанным в том году.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении лимита средств ОМС до 1 млн рублей.

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