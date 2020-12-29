Сенат США утвердил Ллойда Остина на пост главы Пентагона

В пятницу, 22 января, стало известно, что сенат Конгресса США в пятницу утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны. Об этом сообщают РИА новости.
Отмечается, что Остин вступит в должность в ближайшее время. Он станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон.
Напомним, что в США претенденты на должность гражданского министра обороны, которые ушли в отставку менее семи лет назад, требуется специальное разрешение конгресса.
Известно, что Ллойд Остин ушел в отставку в 2016 году.
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Видео: YouTube / The Hill
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