Семью из Петербурга в ОАЭ похитили ради криптовалюты

Стала известна причина похищения и убийства петербуржцев в ОАЭ ими требовали криптовалюту.

Причиной похищения и убийства семьи из Санкт-Петербурга в Объединенных Арабских Эмиратах стало вымогательство криптовалюты. Об этом 7 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.

По данным следствия, преступники заранее подготовились к похищению: арендовали автомобили и помещения, где удерживали заложников. Все участники группировки задержаны на территории России. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Следственные действия продолжаются, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным эпизодам.

Ранее были названы личности подозреваемых в убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены в Дубае.

Фото: Piter.TV