Семьям с детьми смогут покупать билеты в поезда по льготным тарифам

На осуществление программы в 2021 году выделят более 1,3 млрд рублей.

Правительство планирует ввести льготные тарифы для семей с детьми на покупку билетов на поезда дальнего следования. Как сообщает пресс-служба кабинета министров в пятницу, 11 июня, на субсидирование этой программы в 2021 году потребуется более 1,3 млрд рублей. Постановление уже подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Из сообщения Кабмина

Льготные тарифы действуют для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Купить такие билеты смогут семьи с детьми до 18 лет. Рассчитываться скидка будет так: из цены выбранного билета будут вычитать 50% стоимости в плацкартном вагоне. Программа распространяется самостоятельные путешествия и организованные туры.

Новая льгота должна помочь развитию внутреннего туризма.

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