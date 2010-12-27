Кемеровская семья взяла больных детей из интерната ради денег и потом убила их

Сначала за провинность супруги убили 17-летнего подростка, через год – 15-летнего. На протяжении всех лет над детьми издевались и жестоко избивали их. В материалах уголовного дела говорилось, что Крайновы "заставляли подростка, страдающего диареей и крайним истощением, есть собственные фекалии и фекалии домашних животных, а также собственные рвотные массы".

В Кемеровской области осудили Евгения и Елену Крайновых, которые взяли из коррекционного дома-интерната детей, а потом убили их за ненадобностью. Суд над супругами длился почти два года: Евгения приговорили к 16 годам лишения свободы, а Елену — к 15 годам. О деталях уголовного дела рассказало издание Lenta.ru.

Евгений и Елена поженились в 2011 году, в 2013 у них родилась дочь. После этого семья начала заниматься постройкой частного дома, и в разговоре с соседями они часто жаловались на отсутствие рабочих рук.

В итоге супруги решили оформить опеку над тремя детьми из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Так в их семье поселились 17-летний и 15-летний мальчики, 14-летняя девочка. Один из жителей поселка, где жили и Крайновы, рассказала, что муж и жена не скрывали, что берут детей из-за денег. За каждого ребенка давали почти по 100 тысяч подъемных, и каждый месяц обещали выплачивать по 30 тысяч на покупку одежды, лекарств и еды.

О воспитании даже не думали — научим или заставим. Так прямо и говорили. житель поселка

Сначала за провинность супруги убили 17-летнего подростка, через год – 15-летнего. На протяжении всех лет над детьми издевались и жестоко избивали их. В материалах уголовного дела говорилось, что Крайновы "заставляли подростка, страдающего диареей и крайним истощением, есть собственные фекалии и фекалии домашних животных, а также собственные рвотные массы". В этот же момент они избивали его, а потом запирали минимум на неделю в помещение, где раньше был уличный туалет.

Так 1 октября 2015 года Елена Крайнова не менее восьми раз ударила старшего подростка металлическим предметом по голове и телу, через некоторое время он скончался от полученных травм. Его тело сожгли. Потом по такой же причине умер и второй мальчик, его супруги решили утопить.

Позже следствие выяснило, что в семью не приходили ни органы опеки, ни врачи. Хотя записи о состоянии и жизни детей появлялись в амбулаторных картах и в записях органов опеки. Приемную девочку после данного инцидента вернули в интернат, родную дочь супругов изъяли из семьи.

Ранее в интернете появилось видео, где директор и воспитатели истязали и били детей в детском саду.

Фото: соцсети