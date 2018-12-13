Видео: На Алтае директор и воспитатели истязали и били детей в детском саду

В сети опубликовано видео издевательств над детьми в частном детском саду города Барнаула. Сейчас директор заведения и 4 воспитателя пойдут под суд. Материалы уголовного дела составили 56 томов.

На Алтае расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и 4 воспитателей частного детского дошкольного учреждения, которые издевались над детьми, завершено.

По данным следствия, с июня 2017 года по апрель 2018 года директор и 4 воспитателя во время исполнения своих обязанностей по воспитанию и уходу за детьми неоднократно причиняли маленьким детям, в возрасте от 2 до 6 лет, телесные и моральные страдания. Указанные лица неоднократно били детей, швыряли их, помещали по одиночке в темное помещение, накрывали головы одеялами во время сна, а также другие насильственные действия. От противоправных действий пострадали 15 воспитанников. За указанный период доказано более 400 эпизодов насильственных действий над детьми.

От противоправных действий пострадали 15 воспитанников частного дошкольного учреждения, в том числе дети в возрасте от 2 до 6 лет. За указанный период следователями доказано более 400 эпизодов насилия, в результате которых малолетним воспитанникам были причинены физическая боль, физические и нравственные страдания, а одному из мальчиков - вред здоровью. СУ СК РФ по Алтайскому краю

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Обвиняемые свою вину не признали.

Однако следователями собраны неопровержимые доказательства их причастности к инкриминируемым деяниям, подкрепленные как свидетельскими показаниями и записями с камер видеонаблюдения, так и результатами более 30-ти видео-технических, технических и комплексных судебно-медицинских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 56 томов. СУ СК РФ по Алтайскому краю

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: СУ СК РФ