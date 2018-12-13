Появилось видео из московского ТЦ, где мать бросила ребенка в игровой комнате

В сети опубликованы кадры видео с камеры наблюдения в столичном ТЦ "Зигзаг", где нерадивая мать бросила сына и отказалась его забирать.

Нерадивая мать привела сына в ТЦ и бросила его в игровой комнате, а позднее отказалась забирать его.

Как сообщает следком, женщина 26 мая пришла в один из столичных торговых центров, завела ребенка в игровую комнату и ушла. Сотрудники ТЦ пытались по телефону связаться с матерью, но та отказалась забирать сына. Тогда в ТЦ вызвали полицию.

Ребенок сейчас находится в медицинском учреждении. СК проводит по данному факту проверку, выясняются условия жизни ребенка. По сообщениям в телеграм-каналах, мать ребенка наркоманка и работает в сфере оказания интим услуг.

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Видео: HUE